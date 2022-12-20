Аналитики отметили, что после встречи Лукашенко и Путина не последовало публичных заявлений по войне в Украине.

Прямое участие Беларуси в войне против Украины маловероятное. Александр Лукашенко, скорее всего, отказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

Аналитики Института изучения войны отметили, что президенты стран воздержались от обсуждения войны в Украину. При этом в Минске заявили, что якобы столкнулись с "западной угрозой". В свою очередь Путин предложил рассмотреть возможность обучения беларуских летчиков применению "боеприпасов со специальными боеголовками".

"Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. Президент Беларуси также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада", - говорится в сообщении.

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При этом Лукашенко заявил, что Москва предоставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер". По словам президента РФ, стороны также обсуждали формирование оборонного пространства. В связи с этим аналитики пришли к выводу, что Лукашенко не пошел на втягивание Беларуси в войну против Украины, потому что в этом случае ему пришлось бы сменить риторику.

Визит Путина в Минск - что известно

19 декабря президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл в Минск на встречу с Александром Лукашенко.

Аналитики Института изучения войны заявили, что, вероятно, это попытка Путина создать информационные условия для нового этапа войны против Украины. Кроме того, не исключалась возможность и наступления со стороны Беларуси.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что во время своего визита Путин давил на Лукашенко, чтобы тот позволил направить беларуские войска на войну против Украины, но в Минске не хотят воевать.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в 00:59 (23:59 по Киеву) из Национального аэропорта "Минск" вылетел самолет Путина.

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