ВСУ принимают все меры для того, чтобы снизить уровень угрозы от этих полетов.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал тренировку российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в воздушном пространстве Беларуси.

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов. Но мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", - сказал он.

Наев отметил, что сейчас на территории Беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизія 1 танковой армии, а также подразделения, вооруженные ракетными комплексами "Искандер", которые предназначены для применения по целям на территории Украины. По его словам, этого потенциала, в настоящее время, достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий.

Видео дня

"При этом мы внимательно следим за вооружением, которое перебрасывается из России и делаем соответствующий анализ. Уровень военной угрозы растет, но мы принимаем адекватные меры. Кроме этого в ГШ ВСУ предусмотрено наращивание группировок в случае существенного роста сил с противоположной стороны", - добавил генерал.

Ракеты "Кинжал": что о них известно

Х-47м "Кинжал" - гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Ее скорость после сброса превышает скорость звука в 10 раз. Способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли. Носителями таких ракет являются истребители-перехватчики Миг-31к. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это приделана к самолету ракета "Искандер", отмечали военные эксперты.

В Украине часто объявляется масштабная воздушная тревога из-за полетов российских самолетов МиГ-31К, которые базируются в белорусском аэропорту "Мачулищи".

14 декабря российский самолет А-50У дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) пересек воздушное пространство Беларуси. А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей; для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.