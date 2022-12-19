Президент РФ Владимир Путин впервые за 3 года прилетел в Беларусь для переговоров с Александром Лукашенко "по военным вопросам".
Путин и Лукашенко на открытой части переговоров сделали ряд заявлений.
Заявления Путина:
- Беларусь - не только добрый сосед, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого.
- РФ готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, науку, готовить кадры.
- Экономика - приоритет в развитии отношений России и Беларуси.
Также Путин поообещал Лукашенко увеличить товарооборот и развивать сотрудничество в космосе.
В свою очередь Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ, несмотря на "некоторые шероховатости", находят ответы на все угрозы. Лукашенко назвал приоритетом РФ и Беларусь решение "чувствительных экономических вопросов", которые помогут обеспечить благосостояние населения.
Визит Путина в Беларусь: что известно
Ранее сегодня самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту вошел в воздушное пространство Беларуси. Также в Беларусь прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По мнению советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, президент РФ будет подталкивать Лукашенко к наступлению на Украину.
В Институте изучения войны считают, что Путин во время визита в Минск намерен оказать давление на коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран.