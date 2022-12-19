Путин поообещал Лукашенко увеличить товарооборот и развивать атомную энергетику и сотрудничество в космосе.

Президент РФ Владимир Путин впервые за 3 года прилетел в Беларусь для переговоров с Александром Лукашенко "по военным вопросам".

Путин и Лукашенко на открытой части переговоров сделали ряд заявлений.

Заявления Путина:

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Беларусь - не только добрый сосед, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого.

РФ готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, науку, готовить кадры.

Экономика - приоритет в развитии отношений России и Беларуси.

Также Путин поообещал Лукашенко увеличить товарооборот и развивать сотрудничество в космосе.

В свою очередь Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ, несмотря на "некоторые шероховатости", находят ответы на все угрозы. Лукашенко назвал приоритетом РФ и Беларусь решение "чувствительных экономических вопросов", которые помогут обеспечить благосостояние населения.

Визит Путина в Беларусь: что известно

Ранее сегодня самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту вошел в воздушное пространство Беларуси. Также в Беларусь прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, президент РФ будет подталкивать Лукашенко к наступлению на Украину.

В Институте изучения войны считают, что Путин во время визита в Минск намерен оказать давление на коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран.