В ведомстве заявили, что пьянство и Россия – "это как близнецы", и россияне постоянно этим занимались.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов не исключает того, что высшее российское военное командование злоупотребляет алкогольными напитками.

Об этом шла речь в его интервью львовскому телевидению, запись которого опубликовали на странице СНБО в Facebook.

Данилова спросили, верит ли он в заявления российских журналистов о том, что президент РФ Владимир Путин обеспокоен пьянством близкого окружения.

Видео дня

"Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах – это не только "вера", это многочисленные подтверждения этих вещей", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, пьянство и Россия – "это как близнецы", и россияне постоянно этим занимались.

Секретарь СНБО добавил, что нужно различать россиян и народы, которые они колонизировали.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев подтвердил, что Дмитрий Медведева постоянно пьянствует. Из-за этого Путин якобы и отстранил его от должности премьера РФ.

По информации журналистов, бывший президент РФ пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке.

Вас также могут заинтересовать новости: