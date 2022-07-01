В предсмертной записке, по информации журналистов, Медведев упоминает Путина и его ближайшее окружение.

По информации журналистов, бывший президент РФ пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. Сообщается, что именно охранник уговорил бывшего российского президента отдать пистолет.

"А уборщица нашла 5 вариантов предсмертных записок, в которых Медведев написал, что ему надоело быть куклой. А в своей смерти он винит Путина и его ближайшее окружение", - отмечается в сюжете.

Российский политический деятель Илья Пономарев говорит, что не удивлен этим слухам, они распространяются изнутри РФ как результат внутрекремлевской борьбы за власть.

Ни для кого не секрет, что Медведев пришел к власти в РФ благодаря Путину, благодаря ему он и отказался баллотироваться в президенты во второй раз.

Предполагается, что сейчас между Медведевым и Кириенко идет внутренняя борьба, кто же станет преемником Путина. Эксперты утверждают, что показательное в последнее время поведение Медведева - признак глубокой депрессии, которая и стала причиной попытки суицида.

Илья Пономарев говорит, что на Медведева в политическом плане возлагались большие надежды, но он все возможности упустил. Именно по этой причине его сейчас критикуют. И это могло стать причиной его депрессии.

Ранее журналисты сообщали, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Медведев превратился в озлобленного российского политика, пишущего "гневные" посты в адрес Запада и Украины. Вся его телеграммная активность - попытка вытащить себя из политического забвения. Но существует и вторая точка зрения на его посты в соцсетях - это всего лишь выполнение поставленных Путиным задач, а не личная инициатива.

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