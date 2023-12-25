Кто именно распространил фейк, не совсем понятно, но он настолько очевиден, что даже немного веселый.

Российские пропагандисты склепали несколько нелепых фейков о якобы уничтожении в Украине истребителей F-16, чтобы хоть как-то оправдаться после потери сразу пяти самолетов Су-34 и Су-30. Об этом сообщает издание Defense Express.

Как утверждает издание, в пропагандистских ресурсах россиян распространяются сообщения, что захватчикам якобы удалось каким-то образом уничтожить сразу 6 истребителей F-16 на аэродроме в Одессе. Также издание приводит скриншоты этих сообщений с "фотодоказательствами".

На одном таком фото, снятом со спутника, виден аэродром с несколькими уничтоженными самолетами на нем. В подписи к фото указано, что это аэродром в Одессе, однако он легко идентифицируется как военная база в Новофедоровке в оккупированном Крыму. А на снимке изображены последствия украинского удара по этому аэродрому летом 2022 года.

Видео дня

На другом скриншоте с "фотодоказательствами" изображен уничтоженный F-16 с близкого расстояния. В подписи к фото утверждается, что это также снято в Одессе, однако яркая зеленая трава на снимке дает понять, что это не могло быть снято в Украине в конце декабря. Сам снимок также легко идентифицируется как последствия инцидента, который произошел еще в 2018 году на авиабазе Флоренн в Бельгии.

Какой именно российский пропагандистский ресурс опубликовал столь нелепые "фотодоказательства", не уточняется. Поэтому невозможно сказать, действительно ли это именно российский фейк, а не чья-то бестолковая шутка, призванная высмеять "тупых русских".

Уничтожение российских самолетов в Украине и слухи об F-16

Как сообщал УНИАН, украинские воины на днях нанесли РФ серьезные авиационные потери. 22 декабря было сбито сразу три истребителя-бомбардировщика Су-34. Эту потерю российские телеграмм-каналы признали частично.

24 декабря стало известно о сбитии еще одного Су-34 оккупантов и одного Су-30СМ. Эти потери россияне опровергают, хотя это не значит, что самолеты не были сбиты.

На днях стало известно, что истребители F-16 могут прибыть в Украину в течение ближайшей недели. Аналитики по побочным доказательствам пришли к выводу, что это произойдет до конца 2023 года.

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