В Воздушных силах говорят, что это была идея самих оккупантов.

Сегодня около полудня на Южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что серия постов под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается. По словам Олещука, на куске одного из "Шахедов", сбитого украинской ПВО в ночь на 22 декабря осталось письменное послание от оккупантов: "сDохните сУки".

"Отличная идея! Вот вам наш ответ!" - отметил Олещук, сообщая об "отминусованных" российских самолетах.

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Олещук не уточнил, были ли эти Су-34 сбиты в воздухе или поражены на аэродроме, но поблагодарил всех "за боевую работу".

Атака дронов 22 декабря

Как сообщал УНИАН, в ночь на сегодня, 22 декабря, враг в очередной раз атаковал Украину, применив 28 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударные БПЛА уничтожены.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне запустили беспилотники из таких районов - российский Приморско-Ахтарск, Курск и Чауда (Крым). 24 БПЛА уничтожены в пределах Киевской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областей.

В частности, оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах упали обломки беспилотников, повреждены здания, в частности, жилой многоэтажный дом.

На юге Украины в результате атаки дронами есть попадания, произошли разрушения и пожары. На Николаевщине на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. В Одесской области враг вновь пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно. Впрочем, обломками сбитого БПЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро обуздали сотрудники предприятия.

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