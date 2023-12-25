Майский успех по уничтожению вражеских самолетов успешно превзойден, заявляет Центр стратегических коммуникаций.

Украинским силам ПВО удалось превзойти свой майский успех по уничтожению российских самолетов, которые привыкли "бесстыдно" летать небом Украины. На этой неделе вражеские истребители за это показательно расплатиться.

О новой статистике говорится в комментарии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Уничтожение в течение 23-24 декабря силами ПВО Украины 4 российских самолетов Су-34 является выдающимся успехом украинских сил ПВО, подчеркивает ведомство.

Су-34 - один из самых современных истребителей-бомбардировщиков на вооружении России. Их количество и возможность производства ограничены, поэтому упомянутый удар так "ощутим" по боевому потенциалу агрессора.

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"Силам ПВО удалось превзойти свой успех по уничтожению самолетов Су-35 и Су-34 и двух вертолетов Ми-8МТПР - 1 над Брянской областью в мае этого года", - подчеркивают в центре.

В комментарии отмечается, что ЗРК Patriot доказывает свою эффективность на поле боя. Увеличение количества единиц этих систем действительно может приблизить победу Украины, а самое главное - сохранить жизнь украинских воинов и мирных украинцев.

Также ожидается, что предстоящая передача Украине Нидерландами первых 18 истребителей F-16 существенно улучшит статистику уничтоженных вражеских целей.

Сбитие российских военных самолетов-последние новости

В пятницу, 22 декабря 2023 года, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на юге поражено сразу три российских самолета. Он отметил, что сбиты вражеские истребители-бомбардировщики Су-34. российский военный блогер Fighterbomber, близкий к российской военной авиации, признал потерю Россией самолетов и сообщил, что по крайней мере часть пилотов погибла.

В Украине не раскрывают, каким образом были поражены вражеские бомбардировщики. В то же время спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил в комментарии, что армия РФ активизировала разведку и выискивает, чем Украина смогла сбить сразу три Су-34.По его словам, россияне стали значительно меньше применять авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности на Херсонском направлении.

24 декабря стало известно, что ВСУ сбили еще один самолет Су-34 оккупантов. По информации Олещука, самолет российских оккупационных войск уничтожен на Мариупольском направлении.

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