Украинским силам ПВО удалось превзойти свой майский успех по уничтожению российских самолетов, которые привыкли "бесстыдно" летать небом Украины. На этой неделе вражеские истребители за это показательно расплатиться.
О новой статистике говорится в комментарии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Уничтожение в течение 23-24 декабря силами ПВО Украины 4 российских самолетов Су-34 является выдающимся успехом украинских сил ПВО, подчеркивает ведомство.
Су-34 - один из самых современных истребителей-бомбардировщиков на вооружении России. Их количество и возможность производства ограничены, поэтому упомянутый удар так "ощутим" по боевому потенциалу агрессора.
"Силам ПВО удалось превзойти свой успех по уничтожению самолетов Су-35 и Су-34 и двух вертолетов Ми-8МТПР - 1 над Брянской областью в мае этого года", - подчеркивают в центре.
В комментарии отмечается, что ЗРК Patriot доказывает свою эффективность на поле боя. Увеличение количества единиц этих систем действительно может приблизить победу Украины, а самое главное - сохранить жизнь украинских воинов и мирных украинцев.
Также ожидается, что предстоящая передача Украине Нидерландами первых 18 истребителей F-16 существенно улучшит статистику уничтоженных вражеских целей.
Сбитие российских военных самолетов-последние новости
В пятницу, 22 декабря 2023 года, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на юге поражено сразу три российских самолета. Он отметил, что сбиты вражеские истребители-бомбардировщики Су-34. российский военный блогер Fighterbomber, близкий к российской военной авиации, признал потерю Россией самолетов и сообщил, что по крайней мере часть пилотов погибла.
В Украине не раскрывают, каким образом были поражены вражеские бомбардировщики. В то же время спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил в комментарии, что армия РФ активизировала разведку и выискивает, чем Украина смогла сбить сразу три Су-34.По его словам, россияне стали значительно меньше применять авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности на Херсонском направлении.
24 декабря стало известно, что ВСУ сбили еще один самолет Су-34 оккупантов. По информации Олещука, самолет российских оккупационных войск уничтожен на Мариупольском направлении.