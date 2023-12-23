В Минобороны Эстонии указывали о передаче самолетов до конца 2023 года.

Первая партия американских истребителей F-16 может прибыть в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

Да считают аналитики Института изучения войны. Они напомнили, что накануне, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о подготовке первых 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

По словам аналитиков, хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал сроки передачи боевой авиации Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде именно до конца текущего года.

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"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", - указывается в отчете.

Истребители F-16 для Украины

Накануне Зеленский объявил, что Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16. 20 августа глава государства после переговоров с Рютте заявлял, что Украина в целом получит 42 американских истребителя F-16.

Хотя первые самолеты могут прибыть уже в этом году, не все партнеры действуют так быстро. Отдельно, Бельгия планирует передать авиацию аж в 2025 году.

Как известно, США возглавили Коалицию возможностей по развитию воздушных сил Украины в управлении многоцелевыми истребителями F16. сопредседателями стали Нидерланды и Дания.

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