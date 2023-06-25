Тушили пожар 97 россиян, 31 единица техники.

Ликвидация пожара на нефтебазе в российском Воронеже заняла более 12 часов.

Как информирует МЧС России, в результате пожара уничтожен огнем резервуар 5000 кубометров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров. Пострадавших якобы нет, пожар ликвидировали в 00:40 в воскресенье. Тушили пожар 97 россиян, 31 единица техники.

Напомним, что нефтебаза вспыхнула в результате марша "вагнеровцев" на Москву. Также в Воронежской области была стрельба и взрывы - авиация ВС РФ бомбила колонны ЧВК "Вагнер" и могла случайно попасть в нефтебазу.

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Потери России во время бунта ЧВК "Вагнер"

В результате мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников в России погибло от 13 до 20 военных. Такие данные приводят различные провоенные медиа и телеграмм-каналы страны-агрессора.

Российская авиация потеряла 7 вертолетов и 13 человек экипажа.

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