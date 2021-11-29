В Курске во время фестиваля расправились с чучелом COVID-19.

В российском городе Курск в воскресенье, 28 ноября, во время гротеск-фестиваля под названием "Спутник Короля Артура" сожгли чучело коронавируса COVID-19.

Мероприятие прошло в пикник-парке Новая Боевка, его организовала курская региональной молодежная общественная организация, пишет kursk-izvestia.ru.

По данным издания, сожжение чучела COVID-19 было самым зрелищным моментом фестиваля.

"Инквизиция выявила главного еретика, подорвавшего жизненный уклад, внушающего недоверие, сеющего хаос и отчаяние", – отметили организаторы мероприятия.

В ходе фестиваля в Курске также проводили ряд мастер-классов, в частности, людей учили драться на мечах и стрелять из лука.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия коронавируса.

В начале ноября 2021 года стало известно, что в России решили стимулировать людей вакцинироваться от COVID-19 возможностью выиграть странные призы – это стрижка, профгигиена полости рта и три тонны угля.

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Автор: Екатерина Присяжнюк