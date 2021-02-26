Именно 26 февраля семь лет назад в Симферополе состоялся 20-тысячный митинг против оккупации Россией Крыма.

Сегодня 7-я годовщина оккупации Крыма. Чтобы напомнить, что Крым – это Украина и поддержать тех, кто живет на оккупированном полуострове, херсонцы вышли на площадь Свободы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Участники акции подожгли большую матрешку и чучело Путина в центре города.

А в Геническом районе, который граничит с оккупированным полуостровом, устроили символический автопробег и прошлись шествием через КПП "Чонгар", подняв украинский флаг.

Именно 26 февраля семь лет назад в Симферополе состоялся 20-тысячный митинг, организованный Меджлисом, на котором люди высказались против намерений России оккупировать Крым. Однако на следующий день все государственные учреждения уже были захвачены "зелеными человечками".

День сопротивления оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский установил в 2020 году 26 февраля в Украине Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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Автор: УНИАН