Днем в пятницу, 12 июля, в Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Sukhoi Superjet.

Российские СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщают, что авария произошла в Коломенском районе. Воздушное судно упало во время тестового полета после планового ремонта. На борту не было пассажиров, только трое членов экипажа. Все они погибли.

По данным Telegram-каналов, самолет принадлежал авиакомпании "Газпромавиа". Он летел с завода Луховицы в аэропорт Внуково.

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