В России за неделю произошел седьмой инцидент с самолётом российской авиакомпании.

В России 15 января у пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" при вылете из Якутска в Москву разрушилась шина колеса.

Как сообщает The Moscow Times, в России за неделю произошел седьмой инцидент с самолётом российской авиакомпании.

"На взлетно-посадочной полосе якутского аэропорта обнаружили многочисленные фрагменты пневматики левого колеса, которое разрушилось при разбеге. Куски повредили нижнюю панель правого полукрыла, хвостовую секцию внутреннего закрылка, трубку подачи гидравлической жидкости" - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в аэропорту "Внуково" посадка "прошла благополучно". Борт отстранили от полетов.

Кроме того, 15 января в РФ произошли еще две аварийные ситуации. В начале суток самолет авиакомпании "Ямал", направлявшийся в Салехард из Горно-Алтайска, совершил вынужденную посадку в Толмачево из-за неисправности.

Ближе к вечеру "Уральские авиалинии" дважды попытались выполнить рейс в Сочи из Екатеринбурга на неисправном Airbus А321, но в последний момент полеты отменяли. Оба раза при разгоне по полосе первый двигатель не выходил во взлетный режим и работал на нестабильных оборотах.

Проблемы авиации в России - последние новости

В начале января 2024 года сообщалось, что у российской авиакомпании "Аэрофлот" сломался восьмой самолет за пять недель. Тогда около 400 пассажирам рейса Пхукет-Москва отложили полет более чем на сутки из-за неисправности самолета Boeing 777-300ER.

16 января стало известно, что в России двум крупнейшим авиакомпаниям – "Аэрофлот" и "Россия" запретили полеты в Египет из-за риска ареста 27 самолетов Boeing и Airbus.

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