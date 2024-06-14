В России заявили о "жесткой посадке" неподалеку от аэродрома.

На Ямале упал военно-транспортный самолет Ан-26. Сообщается о троих пострадавших.

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что самолет принадлежит российской авиакомпании UTair. Он выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта - Утренний. Около 15:40 судно произвело "жесткую посадку" в двух километрах от аэродрома Утренний.

РИА Новости со сслыкой на пресс-службу UTair пишет, что в результате падения пострадали два члена экипажа и пассажир.

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Поломки самолетов в России:

Как известно, российская гражданская авиация находится под масштабными международными санкциями из-за агрессивной войны против Украины. Существует запрет на поставки запасных частей для самолетов, а около 500 самолетов не могут вылетать из воздушного пространства страны.

СМИ сообщали о серьезном росте случаев поломок российских самолетов. Так, в 2022 году на территории страны зафиксировали 60 таких инцидентов, а уже через год - более 180.

Также сообщалось о ряде авиапроисшествий с самолетами Специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой приближенных к Путину лиц.

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