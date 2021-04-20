В российском Барнауле пассажиры напали на таксиста и ударили ножом в горло. Мужчину спас второй подбородок.
Читайте также"Засосало под плиту": россиянин утонул в яме с грязью (видео)Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.
«39-летний Михаил Толстых рассказал, что минувшей ночью он подобрал несколько парней у обочины, а потому их данных он не знает. В конце поездки между водителем и пассажирами произошел конфликт – один из них попытался перерезать таксисту горло», – говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина выжил и даже записал видео, пока ждал «скорую помощь». По словам медиков, он был «в сантиметре жира от смерти».
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