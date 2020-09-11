В России возбудили уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого мальчика. Ребенка связывали и избивали.
Читайте такжеВ России воспитательница вышвырнула ребенка из детской коляски (видео)Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.
По данным местных СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, так как пока непонятно, кто бил и связывал мальчика – мать или ее многодетная знакомая.
Как пишет ТАСС, 20-летняя мать мальчика после смерти мужа из-за ссоры с матерью стала жить у своей беременной знакомой, у которой уже трое детей:
«Эта женщина утверждает, что ребенка связывала мать, когда уходила гулять, мать – что связывала знакомая, чтобы ее сын ей не мешал».
Сейчас мать с ребенком, у которого синяки и ссадины, госпитализированы.
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