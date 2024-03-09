Роутер конфисковали как "орудие совершения правонарушения".

В Москве дали 10 суток административного ареста студенту МГУ, назвавшему свой Wi-Fi в общежитии "Slava Ukraine!". Как пишет телеграм-канал "Осторожно, новости", постановление об аресте Олега Тарасова опубликовано в базе московских судов.

Отмечается, что полиция 6 марта обнаружила Wi-Fi-сеть с таким названием в общежитии ДСЛ (Доме студента на Ломоносовском проспекте возле главного корпуса МГУ). Владельца роутера нашли, в его комнате провели осмотр.

Полицейские установили, что в октябре 2023 года Тарасов купил новый роутер и при подключении создал сеть с названием "Slava Ukraine!" По мнению полиции, Тарасов поставил такое название "с целью пропаганды лозунга украинских националистов".

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В суде Тарасова признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики, поскольку лозунг "Слава Украине!" входит в недавно созданный реестр "фашистских организаций" и их атрибутики. Ему дали 10 суток админареста, при этом роутер посчитали орудием совершения правонарушения и конфисковали. В случае повторного такого нарушения студенту может грозить уголовное дело.

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