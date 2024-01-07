Задержанный якобы пробрался на военный аэродром и поджег российскую боевую "птичку".

В Челябинске (РФ) арестовали 16-летнего подростка по делу о поджоге военного самолета.

Как сообщает "Осторожно, новости", задержанного обвиняют в том, что он пытался осуществить диверсию в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины. Парень якобы пробрался на военный аэродром Шагол в Челябинске и поджег бомбардировщик. Впрочем, "птичку" якобы успели потушить.

Подросток проведет в СИЗО не менее двух месяцев, до 5 марта. Заседание проходило в закрытом режиме. Журналисты выяснили, что фигурант дела родился в Дагестане и сейчас живет с родителями. При этом ФСБ утверждает, что установила причастность подростка к серии поджогов в ноябре и декабре 2023 года на железной дороге в Дагестане.

Поджог Су-34

В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34 Спецоперацию на территории РФ организовало Главное управление разведки Украины.

Стоит отметить, что "Шагол" – военный аэродром, расположенный к северо-западу от города Челябинск. Там на базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.

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