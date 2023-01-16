ТРЦ "Италмас" расположен среди жилых кварталов в центре города Ижевска.

В российском Ижевске запустили сбор подписей против производства дронов на месте торгового комплекса среди жилой застройки в центре города.

Как сообщает издание "Медуза", жители Ижевска опубликовали петицию с требованием не допустить переоборудования местного торгово-развлекательного центра в предприятие по производству военных беспилотников.

Речь идет о ТРЦ "Италмас", который расположен среди жилых кварталов в центре Ижевска. Владельцем комплекса назван главный конструктор дочернего предприятия концерна "Калашников" Zala Aero Александр Захаров.

Видео дня

О планах Захарова по переоборудованию ТРЦ стало известно летом 2022 года, а в декабре многие арендаторы получили уведомление об одностороннем разрыве договора аренды с требованием освободить помещения до 31 января 2023 года.

Авторы петиции настаивают, что строительство военных производств необходимо осуществлять под контролем государства и в условиях секретности, а не "кричать [об этом] на весь мир". По мнению авторов, такой подход к организации производства представляет угрозу для горожан, поскольку он "фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень".

Неудачи с дронами в РФ - последний инцидент

Российская система противовоздушной обороны сбила свой же ударный БПЛА "Форпост", который летел бомбить Украину. Обломки упали на территории Белгородской области Российской Федерации.

"Сработала на отлично российская противовоздушная оборона, которая сбила свой БПЛА. Ценим такой подарок. Дроны этого типа не раз был и целью для нашей ПВО. "Форпост" был сбит на протяжении этой войны. Также были сбиты ударные БПЛА "Орион" и несколько иранских Mohajer", - рассказал спикер командования ВСУ Юрий Игнат.