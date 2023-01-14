Юрий Игнат отметил, что БПЛА, скорее всего, сбила российская ПВО.

Российская система противовоздушной обороны сбила свой же ударный БПЛА "Форпост", который летел бомбить Украину. Обломки упали на территории Белгородской области Российской Федерации.

"Сработала на отлично российская противовоздушная оборона, которая сбила свой БПЛА. Ценим такой подарок. Дроны этого типа не раз был и целью для нашей ПВО. "Форпост" был сбит на протяжении этой войны. Также были сбиты ударные БПЛА "Орион" и несколько иранских Mohajer", - рассказал спикер командования ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

При этом он отметил, что "Форпост" - это такой же многоцелевой БПЛА, как Bayraktar.

"Это такой же БПЛА, как Bayraktar. Это большой ударный комплекс, который может выполнять много задач от разведывательных и до ударных, поэтому машина ценная, и таких у них несколько. В основном целью нашей ПВО остается массово применяемый "Орлан 10" - аппарат оперативно-тактического назначения, который может залетать в глубь нашей страны. Это часто происходит во время ракетных ударов, которые наносят по критической инфраструктуре", - подытожил Игнат.

Атака на Украину 14 января - что известно

Утром в субботу, 14 января, в Киеве объявили воздушную тревогу после серии взрывов. Россияне атаковали столицу Украины ракетами. Их государство-террорист запускало с северного направления по баллистической траектории.

В Киевской военной городской администрации уточнили, что оккупанты попали в один из инфраструктурных объектов столицы.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена и в других областях, в частности Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Донецкой.

Вас также могут заинтересовать новости: