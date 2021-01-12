Правоохранители открыли дело по факту демонстрации нацистской символики.

В Удмуртии прихоть российских батюшек вылилась в настоящий скандал. Священники попросили местный цирк переодеть животных в нацистов. Теперь идеей заинтересовалась полиция.

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Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры и заявлении Ижевской епархии.

Животных переодели в нацистов, а дрессировщиков – в красноармейцев для одного из цирковых номеров рождественского детского шоу 8 января, который сопровождался дикторским текстом и визуальным рядом.

Правоохранители открыли дело по факту демонстрации нацистской символики.

В то же время в епархии ничего страшного не увидели. Наоборот – говорят, шоу формирует у зрителей негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Образ, мол, использовали, чтобы показать "не просто победу над фашизмом, но и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии".

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Автор: УНИАН