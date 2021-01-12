В Удмуртии прихоть российских батюшек вылилась в настоящий скандал. Священники попросили местный цирк переодеть животных в нацистов. Теперь идеей заинтересовалась полиция.
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Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры и заявлении Ижевской епархии.
Животных переодели в нацистов, а дрессировщиков – в красноармейцев для одного из цирковых номеров рождественского детского шоу 8 января, который сопровождался дикторским текстом и визуальным рядом.
Правоохранители открыли дело по факту демонстрации нацистской символики.
В то же время в епархии ничего страшного не увидели. Наоборот – говорят, шоу формирует у зрителей негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.
Образ, мол, использовали, чтобы показать "не просто победу над фашизмом, но и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии".
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