Услышав от детей слова, которые его задели, мужчина взялся за ружье.

В деревне Панарино Щекинского района Тульской области нашли тело убитой маленькой девочки и ее раненую маму. 69-летний местный житель выстрелил в них из ружья.

Об этом сообщает следственное управление СК РФ по области.

По данным следствия, вечером 8 августа 42-летняя женщина шла по улице и несла на руках 2,5-летнюю дочку. Пьяный пенсионер выстрелил в женщину из ружья и попал ребенку в голову. От ранения девочка умерла на месте. Мать с ранением увезли в больницу.

По информации РЕН ТВ, мужчина открыл стрельбу из-за "обидных слов" детей. Как выяснилось, женщина шла с детьми мимо его дома, и те сказали пенсионеру что-то, что его обидело. Тогда местный житель зашел в дом и, вернувшись с охотничьим ружьем, выстрелил матери в спину.

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Стрелка задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.3 ст.30 п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

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Автор: Катерина Комолова