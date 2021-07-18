Он потряс полицейских признанием: стрелял в людей ради любопытства и новых ощущений.

В Стрые Львовской области в рейсовом автобусе обнаружили 23-летнего парня с обрезом охотничьего ружья: перед этим он застрелил человека и спокойно двинулся домой. Выяснилось, что это не первая его жертва.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне прохожие ночью нашли на улице тело 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По горячим следам правоохранители вышли на подозреваемого: тот сел в автобус Луцк-Ужгород, чтобы покинуть Стрый.

Тогда автобус остановили под предлогом проверки документов. В нем было семь пассажиров и два водителя. Людей предварительно не выводили, чтобы вооруженный подозреваемый не начал стрелять. Пока одни полицейские проверяли водительские документы, другие ворвались в автобус и скрутили мужчину. Среди его личных вещей нашли патроны и оружие.

Читайте такжеВ Киеве перевернулся катер с парашютистом в воздухе: мужчину унесло ветром (видео)Мужчина стрелял своей жертве дважды в упор в грудь. После первого выстрела пострадавший еще жил, а значит, мог его опознать.

Впоследствии полицейские выяснили, что этот же стрелок ранее, 5 июля, убил еще одного мужчину - 41-летнего работника автомойки прямо возле отделения полиции. Тогда подозреваемый тоже стрелял дважды: сперва в спину, потом в грудь. На похоронах родные убитого рассказывали, что ни долгов, ни врагов тот не имел и причина убийства непонятна.

23-летний молодой человек оказался безработным жителем соседнего района. Он ошеломил полицейских признанием: стрелял в людей ради любопытства и новых ощущений.

"Приехал в Стрый, ходил гулять, дальше увидел мужчину и убил, мотива не было, выбирал мужчин старших", - рассказал подозреваемый.

Задержанному назначат психиатрическую экспертизу, хотя правоохранители говорят, признаков того, что мужчина невменяем, не увидели, как и раскаяния.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Автор: Катерина Комолова