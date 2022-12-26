В России заговорили об открытии центров подготовки военных по всей стране по примеру Чечни. С такой инициативой представители Кремля уже обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС", создать такие центры предложили вицепремьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Отмечается, что центры подготовки бойцов будут созданы по аналогии с Российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе.
"Мы обратились с Сергеем Владиленовичем Кириенко к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать подобные центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она будет проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе эту работу будем продолжать, создавать центры в других территориях", – заявил Трутнев.
По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе Даниила Мартынова.
"Задача этих центров очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", – пояснил Трутнев.
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