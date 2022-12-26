Центры подготовки бойцов будут созданы по аналогии с Российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе.

В России заговорили об открытии центров подготовки военных по всей стране по примеру Чечни. С такой инициативой представители Кремля уже обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС", создать такие центры предложили вицепремьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Отмечается, что центры подготовки бойцов будут созданы по аналогии с Российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе.

Видео дня

"Мы обратились с Сергеем Владиленовичем Кириенко к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать подобные центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она будет проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе эту работу будем продолжать, создавать центры в других территориях", – заявил Трутнев.

По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе Даниила Мартынова.

"Задача этих центров очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", – пояснил Трутнев.

Что происходит в России

Двое пьяных мобилизованных устроили дебош в салоне оптики в Новосибирске. Русские "воины" с оскорблениями и кулаками набросились на работников. Мобилизованные упрекали продавца, что тот, мол, не служит в оккупационных войсках.

Кроме того, на российском телевидении не устают удивлять по-настоящему циничными заявлениями относительно войны в Украине. В частности, одна из российских пенсионерок предложила отправлять на фронт больше представителей кавказских национальностей.

Ранее военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что большинство "ошибочно призванных" по мобилизации российских военных "сами виноваты" в сложившейся ситуации. Он утверждает, что более 50 многодетных родителей, которых мобилизовали по ошибке, уже вернулись. Однако другие мобилизованные продолжают служить, "потому что сами добровольно написали рапорты".

Вас также могут заинтересовать новости: