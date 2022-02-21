Они говорят, что хотели его добить.

В Пермском крае двое мужчин жестоко убили енота. Они переехали его автомобилем, после чего избили ногами.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Видео с издевательствами над животным опубликовали в соцсетях.

На нем можно увидеть, как один из мужчин кладет енота под колесо и переезжает его голову. Затем россиянин несколько раз бьет енота ногой, после чего выбрасывает его тело в сугроб.

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Герои видеоролика рассказали журналистам, что хотели добить енота, а не издеваться над ним.

"Первой енота нашла собака охотников, она же его и придушила, после чего мужчины положили тело в машину, думая, что енот мёртв. Но через какое-то время животное начало шевелиться. Тогда-то его и решили убить, чтобы енот не мучился", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине мужчина повесил кота, потому что тот ел из его тарелки.

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