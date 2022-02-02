40-летний житель села Куча повесил бедное животное на металлической перекладине.

На Хмельнитчине мужчина жестоко убил кота. 40-летний житель села Куча повесил животное на металлической перекладине, потому что был "возмущен". Кот ел из его тарелки, за что и поплатился своей жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Херсонской области.

31 января участковые офицеры приехали в село Куча к 40-летнему местному жителю, который несколько дней назад принял участие в конфликте. Когда правоохранители зашли к мужчине во двор, они увидели повешенного кота.

"Хозяин объяснил, что, проснувшись утром, увидел, как его кот на столе ест с тарелки. Это его возмутило поэтому он так и поступил", - рассказали в пресс-службе.

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