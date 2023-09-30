Наемник облил ее бензином и поджег.

В Нижегородской области РФ в городе Заволжье наемник ЧВК "Вагнер" после возвращения с украинского фронта сделал из собственной сестры "шашлык".

На почве бытового конфликта он облил ее бензином и поджег вместе с частным домом. Девушка не выжила, сообщил Следственный комитет РФ в Заволжье.

"Подозреваемый облил свою сестру бензином и поджег ее. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел вечером 28 сентября по улице Турбинная. Подозрение в связи с убийством сестры получил 55-летний "вагнеровец" Олег Гречко. Ранее у него уже была судимость за убийство, отмечает российский телеграм-канал Baza.

Там уточнили, что отношения Олега с сестрой "не складывались". Во время очередной ссоры он "разозлился" и сжег ее заживо, отделавшись во время пожара ожогами руки второй и третьей степени тяжести.

"Сразу после этого "вагнеровца" задержали, он уже во всем сознался", - пишет Baza.

В Британии заявили, что ЧВК "Вагнер" возвращается в Украину

Накануне разведка Британии сообщила, что "вагнеровцев" вновь передислоцируют на войну в Украину после выхода из-под Бахмута и смерти основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Отмечалось, что их отправлять в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами. Вероятно, их внедрят в части официальных сил армии РФ.

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