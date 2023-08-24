Силовики ищут информацию о подготовке к новому бунту.

На следующий день после крушения самолета главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина российские полицейские начали связываться с родственниками "вагнеровцев", чтобы узнать информацию о возможном мятеже после гибели руководства частной военной компании, пишет Telegram-канал Baza.

Родные наемников из Подмосковья и Владивостока сообщили, что части из них звонили по телефону, к другим пришли домой. Контакты у сотрудников МВД остались после июньского похода "вагнеровцев" на Москву, тогда правоохранители также ходили на обход и общались с близкими некоторых наемников..

Полицейские интересуется, не собирается ли кто-то участвовать в мятеже после гибели Евгения Пригожина. Среди родственников "вагнеровцев", по информации Baza, о таких планах пока никто ничего не слышал.

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Вагнеровцы после смерти Пригожина - что нужно знать

Самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина потерпел крушение в Тверской области 23 августа, все 10 человек, находившихся на борту, включая Пригожина и основателя ЧВК Дмитрия "Вагнера" Уткина, погибли.

СМИ стало известно, что в ЧВК "Вагнер" существует давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Пригожина или Уткина. Источник отказался уточнять, что именно этот механизм подразумевает, но он отдельно отметил, что это в любом случае будет очень плохая новость.

Центр национального сопротивления сообщает, что на территории Беларуси начинается активное движение "вагнеровцев" на фоне вероятной смерти террориста Пригожина. Сообщалось, что якобы его соратники формируют колонны для выезда из лагерей. Как пишет "Беларусі Гаюн", по состоянию на утро 24 августа вывода сил наемников с их главной базы в Беларуси - лагеря в деревне Цель Осиповичского района - не фиксируют.

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