В квартирах якобы участников движения провели обыски.

Российские "военкоры" заявили о задержании якобы нескольких участников "Русского добровольческого корпуса" в Москве. Один из задержанных – победитель "Битвы экстрасенсов".

Как утверждает "военкор" Даниил Бессонов, в Москве прошел обыск у участников РДК и опубликовал несколько снимков с оперативного мероприятия.

Одним из "предполагаемых членов РДК" оказался победитель 13-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Буриков. Как пишет "Осторожно, новости", мужчина специализируется на славянской культуре и язычестве и продолжает экстрасенсорную практику. Журналисты позвонили Бурикову, но тот не стал комментировать обыск, а лишь удивился, что фото с ним появились в сети.

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РДК и его операции - что известно

"Российский добровольческий корпус" - это российское добровольче формирования, которое сражается на стороне Украины против режима Путина.

Бойцы РДК наделали много шума в России, ведь совершили несколько рейдов на территорию Белгородской области. Как сообщалось, Новая Таволжанка Белгородской области РФ, которую, согласно сводкам Минобороны РФ, дважды отразили российские военные, уже несколько дней находится под полным контролем воюющий на стороне Украины РДК, заявил командир РДК Денис Никитин в видеообращении.

7 июня сообщалось, что в пограничном Шебекино (Белгородская область РФ) было вновь "неспокойно". Российская власть заявила о десятки прилетов, в соцсетях публиковали кадры последствий ударов.

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