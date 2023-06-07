По словам губернатора, более 40 снарядов попали на территорию промзоны в Шебекино.

В приграничном Шебекино (Белгородская область РФ) снова "неспокойно" – российские власти заявляют о десятках прилетов, в соцсетях появляются кадры последствий ударов.

Telegram-канал "Шёпот Шебекино" сообщает, что над городом поднимается столб черного дыма и его видно за многие километры.

"Рекомендуем оставшимся в городе и окрестностях жителям закрыть окна", – пишет канал.

Аналогичные сообщения публикуют и другие местные Telegram-каналы. Губернатор области Вячеслав Гладков рекомендаций о том, как жителям себя обезопасить, не дает, но заявляет об обстреле.

"Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается", – пишет Гладков.

"Жесть Шебекино" со ссылкой на источники сообщает о перестрелке на подступах к Шебекино – во взятой "Русским добровольческим корпусом" и Легионом "Свобода России" под контроль Новой Таволжанке.

Ситуация в Шебекино - что нужно знать

В течение последних дней в ряде российских приграничных населенных пунктов в Белгородской области РФ "неспокойно".

Новая Таволжанка взята под контроль российскими добровольцами, воюющими на стороне Украины.

В Шебекино постоянные обстрелы, в РДК и Легиона "Свобода России" обвиняли в этих ударах российскую армию. Украинская разведка опубликовала перехват разговора жителей российского Шебекино: они опасаются, что войска РФ могут уничтожить город.

Из города начали эвакуировать население. Оставшиеся жители прибегают к мародерству.

Украина заявила, что в надлежащем порядке рассмотрит обращения об эвакуации гражданских из Белгородской области, если таковые будут поступать.

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