Местные власти не контролируют свою подшефную территорию.

Новая Таволжанка в Белгородской области РФ, которую, согласно сводкам Минобороны РФ, дважды отбили российские военные, уже несколько дней находится под полным контролем воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса". Об этом заявил командир РДК Денис Никитин в видеообращении.

"Бойцы РДК который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5 тысяч человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы РДК, другой власти в этом регионе нет", – сказал он.

Командир РДК также отметил, что в будущем добровольцы будут коммуницировать только с федеральными властями РФ.

Видео дня

"Раз господин Гладков (губернатор Белгородской области – УНИАН) не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, находящимися в Москве", – добавил Никитан.

Ситуация в Новой Таволжанке - что нужно знать

1 июня добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" зашли на территорию населенных пунктов в Белгородской области, находящихся вблизи украинской границы. Бои шли в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка, Титовка). Местные жители показывали работу российский добровольцев в населенном пункте и удивлялись масштабам их операции.

В воскресенье стало известно, что в плен попали несколько солдат российской армии. Их добровольцы предложили передать властям Белгородской области в обмен на встречу с губернатором Вячеславом Гладковым. Чиновник сперва выдвинул свои условия, а после не явился на встречу. Пленных российских военных никто не забрал, они будут переданы Украине.

На этом фоне Минобороны РФ отчиталось о неоднократно отбитых атаках "диверсантов" на Новую Таволжанку.

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