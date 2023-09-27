Об этом высказались в эфире топ пропагандиста Соловьева.

В РФ намекнули, что могут сделать "что-то суровое" с Таллином, обозвав Эстонию провинцией США. Ранее стало известно, что Россия создает "волонтерские" мобильные группы недалеко от общей госграницы.

Соответствующим заявлением в эфире топ пропагандиста России Владимира Соловьева отметился президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

На пару с Соловьевым они обсудили, что Москва без оглядки на Америку могла бы угрожать Эстонии, так как Вашингтон в любом случае не пошел бы на применение ракет против России.

"Существует точка зрения, что если мы позволим себе сказать что-то суровое или уж тем более что-то сделать в отношении Таллина-Ревеля-Колывани, то тут же через 15 минут полетят американские ракеты. Уверяю... Если бы они могли их отправить, зная, что ничего не будет в ответ, они бы уже давно их отправили", - заявил Межевич.

Он добавил, что США считают эти территории "провинцией" и "периферией", поэтому не пойдут на такой риск. "Для них это провинция провинцией, периферия периферией, поэтому ничего здесь не будет", - указал Межевич.

МИД Эстонии заговорил о переименовании двух российских городов

Напомним, соответствующими угрозами в эфире Соловьева пропагандисты отметились на фоне заявления эстонского МИД о том, что 2 "российским" городам в Эстонии собираются вернуть этнические названия. Так, Калининград может стать Кенигсбергом, а Кингиссеп - Ямбургом или Яамой. Об этом заявлял глава комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон 26 сентября.

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