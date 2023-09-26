Решение еще не принято.

Эстонский комитет по международным делам предлагает официально использовать исторические названия городов Калининград и Кингиссеп.

Члены комитета пришли к выводу, что в эстонском языке следует отказаться от использования советского названия Калининград и использовать вместо него историческое - Кенигсберг. Также они считают, что нужно использовать прежнее название Ямбург или Яама для города Кингиссепа в России.

Председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что Латвия, Литва и Польша также выбрали прежнее название Калининграда. Эту поправку отправили на рассмотрение Лингвистического комитета Эстонского литературного общества.

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Другие названия Калиниграда

Напомним, это весной в польская комиссия по стандартизации географических названий приняла решение вместо названий Калининград и Калининградская область использовать Крулевец и Крулевецкая область.

Центр государственного языка Латвии рекомендовал использовать вместо топонима "Калининград" латышское Караляучи или немецкое Кенигсберг.

Сейм Литвы предлагал отказаться от названия Калининград и использовать Караляучюс.

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