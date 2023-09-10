В волонтерские группы уже успели записаться до 800 человек.

Россия создает "волонтерские" мобильные группы для патрулирования приграничных районов и критической инфраструктуры в надежде, что так сможет защититься от атак БПЛА. В частности, речь идет о территории недалеко от границы с Эстонией.

О соответствующем наборе желающих уже объявил губернатор Псковской области. Предварительно, в "волонтеры" успели записаться до 800 граждан, указывает британская разведка в своем новом отчете.

"Патрули будут состоять из групп в 50 человек, распределенных между несколькими муниципалитетами, которые будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в частности аэропорты и авиабазы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая идея появилась у властей РФ после новости о повреждении двух транспортных самолетов Ил-76 CANDID 29 августа 2023 года. В частности, РФ хочет максимально защитить местную авиабазу "Кресты". В британской разведке считают, что, вероятно, этот объект атаковали именно с территории Российской Федерации, ведь БПЛА имеют ограниченный радиус действия.

"Создание этих патрулей добровольческой безопасности, вероятно, будет действовать как сдерживающий фактор и обеспечивать определенный уровень защиты от дронов, которыми обычно управляют в непосредственной близости от авиабазы", - говорит британская разведка.

Там подчеркивают, что несмотря на такие попытки РФ себя защитить, стрелковое оружие уже показало себя, как малоэффективное средство против БПЛА. Поэтому России в любом случае нужно задействовать больше систем ПВО и других средств для дистанционного обнаружения и уничтожения дронов.

В то же время, попытка организовать подобные патрули именно за счет волонтеров свидетельствует о том, что ФСБ РФ не хватает обученных кадров, чтобы доверить такое дело.

Удар по аэродрому в Пскове - новые детали от ГУР

Напомним, ночью 30 августа в районе Псковского аэродрома было шумно. Сообщалось о взрывах и о повреждении нескольких самолетов Ил-76.

Через несколько дней глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что в ту ночь удар пришелся на авиабазу "Кресты". Также он заявил, что атака была реализована с территории РФ. Ее результат - уничтожение и повреждение самолетов Ил-76.

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