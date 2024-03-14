В 2022 году девушка якобы с пониманием отнеслась к подрыву Крымского моста.

В Подмосковье задержали украинку по одной из любимых статей ФСБ - за "оправдание терроризма". Об этом сообщает российский оппозиционный проект ASTRA со ссылкой на свои источники.

"В подмосковной Балашихе задержана гражданка Украины 29-летняя Юлия Тишакова", — говорится в сообщении. По данным "Астры", у Тишаковой двойное гражданство - РФ и Украины, но она постоянно проживает и работает в России.

Следственный комитет РФ считает, что девушка в социальной сети "Х" (ранее – Twitter) управляет профилем "Холi лапушка". Якобы 8 октября 2022 в этом профиле появилась запись, оправдывающая подрыв Крымского моста.

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"Возбуждено дело по 2 статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма)", — говорится в публикации.

О нюансах российского правосудия

В РФ от уголовной ответственности освобожден участник ЧВК "Вагнер", который, вернувшись домой после войны в Украине, садистки избил бывшую жену. Мировой суд Курчатовского района Челябинска освободил от уголовной ответственности бывшего вагнеровца, который избил мать троих детей в октябре 2022 года. "Герой" ворвался в квартиру и избил до такой степени, что женщина попала на операционный стол.

Ранее в РФ суд арестовал 24-летнюю Анастасию, которая вместе со знакомым пили чай в одном из кафе города Нижний Новгород. У нее в ушах были разноцветные сережки, а ее спутник был одет в розовый свитер, на который был приколот значок в виде флага Украины. К молодым людям пристал агрессивный мужчина. Он толкал парня, оскорблял, а потом сорвал с его одежды значок. Неизвестный снимал происходящее на видео, которое потом выложил в социальные сети.

В объектив попала Анастасия, которую потом вызвали на допрос сотрудники центра по противодействию экстремизму. Сормовский суд Нижнего Новгорода признал виновной в "публичной демонстрации символики экстремистской организации" (20.3, ч.1 КоАП) – суд счел, что серьги девушки символизируют ЛГБТ.

По данным "Астра", видео, из-за которого Настю арестовали, опубликовал Z-активист Владислав Поздняков. Он известен в РФ еще и тем, что "преследует женщин". Согласно открытым источникам, в декабре 2018 года Поздняков был осужден на два года условно по статье 282 УК РФ за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам", но вскоре приговор отменили в связи с изменениями в УК РФ.

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