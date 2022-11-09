Мужчину удалось спасти благодаря профессионализму врачей.

В больнице во временно оккупированном Мелитополе "кадыровец"под действием наркотиков выстрелил в лицо гражданскому пациенту.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram.

"В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. На этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь "кадыровцу" в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", - сообщил он.

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Федоров отметил, что только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне начали вывозить детей из Мелитополя в Россию под предлогом "каникул". А старшеклассников в школе учат использовать автоматы.

По словам мэра, россияне превратили временно оккупированный Мелитополь в военную базу. В городе много "вагнеровцев", "кадыровцев" и российских военных. Они взламывают дома и квартиры жильцов, похищают детей и устанавливают свою технику на огородах и дворах людей.

По данным Генштаба, сейчас в Мелитопольском районе также идет принудительная паспортизация украинцев.

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