Вступление Швеции в НАТО ратифицировали 28 стран-членов Альянса из 30. Этот процесс блокируют лишь Турция и Венгрия.

У турецкого посольства в Стокгольме (Швеция) ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран. После этого между Турцией и Швецией разгорелся нешуточный скандал.

Как пишет Euronews, в МИД Турции решительно осудили акцию и подчеркнули, что она была санкционирована шведскими властями. Но и в самой Швеции осудили этот протест, во время которого был сожжен Коран. В сеть "слили" соответствующее видео.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что в стране свобода самовыражения, но это не значит, что правительство поддерживает Палудана.

Видео дня

По информации Reuters, акцию Полудана санкционировала полиция, он заявлял, что ее цель - борьба против попыток президента Турции Эрдогана ограничить свободу выражения в Швеции.

Затем в турецком Стамбуле прошла антишведская массовая акция (против вступления Швеции в НАТО), в ходе которой был сожжен флаг скандинавской страны. Кроме того, турецкой стороной был отменен запланированный на 27 января визит в страну главы Минобороны Швеции Пола Йонсона.

Отношения Турции и Швеции на фоне желания Стокгольма вступить в НАТО

Отмечается, что шведские власти надеялись убедить Турцию поддержать заявку страны на вступление в НАТО. Анкара пока не ратифицировала вступление Швеции в Альянс, поскольку Турция требует от властей страны выдать десятки курдов, которых у Эрдогана называют террористами.

Напомним, Стокгольм и Хельсинки решили присоединиться к НАТО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в мае 2022-го года. Для их вступления в Альянс необходима поддержка заявки всеми членами блока. Турция пока этот процесс блокирует.

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