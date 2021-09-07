Накануне в столице Украины не стало памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы.

Российские пропагандисты и политики устроили новую истерику из-за вчерашнего демонтажа памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который располагался в столице Украины.

На реакцию росТВ обратил внимание в своем блоге корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

В частности, в студии пропагандистского ток-шоу "60 минут" демонтаж истерически комментировали Ольга Скабеева и скандальный глава ЛДПР Владимир Жириновский. "Может уже пора ответные меры вводить? Может, хватит смотреть на то, они нас дергают за усы и рассуждать на тему того, что это только элита?", - заявила Скабеева, на что получила утвердительный крик от Жириновского.

"Где "братский народ"? Почему он молчит? Почему он не возмутится? Чего нам еще ждать от них", - вопрошала пропагандистка в эфире своего ток-шоу.

6 сентября в Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, находившийся в сквере на ул. Маршала Якубовского. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которой находится объект, выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года о демонтаже памятного знака. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.

Отметим, ранее у пропагандистки Скабеевой случилась словесная истерика из-за популярной песни о Путине.

Автор: Иван Бойко