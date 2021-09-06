Демонтирован памятный знак станет одним из экспонатов будущего "Музея тоталитаризма".

В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, находившийся в сквере на ул. Маршала Якубовского.

О демонтаже знака сообщила депутат Киевсовета Алина Михайлова на своей Facebook-странице.

По ее словам, таким образом Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которой находится объект, выполнил решение Киевсовета от 8 июля 2021 года о демонтаже памятного знака.

"Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма. Далее КП СЗН, согласно решению Киевсовета, должен провести аудит всех памятных знаков в Киеве, связанных с государством-агрессором, и решить, что с ними делать", – добавила депутат-инициатор решения.

Михайлова напомнила, что знак установили в Киеве в 2001 года.

"Любое сооружение, которое прославляет государство-оккупанта и воспевает нашу с ним дружбу – это плевок в душу тысяч погибших украинцев. Дружбы нет. Все, забудьте. И даже о ней не мечтайте. И памятника этой дружбы тоже больше нет", – написала она.

Михайлова разместила фото, как выглядит место без указанного демонтированного объекта.

После демонтажа памятный знак станет экспонатом будущего "Музея тоталитаризма".

Напомним, решение о демонтаже памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, который находится в сквере на ул. Маршала Якубовского, поддержали 80 из 95 депутатов Киевсовета.

Проект решения подготовлен, учитывая многочисленные обращения киевлян. Решением признается демонтаж знака отвечающим интересам общины.

Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк