Российское военное командование готово на все для получения хотя бы чего-то, что можно назвать победой.

Через огромные потери оккупантов страна-агрессор осуществляет милитаризацию детей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет омбудсмен Людмила Денисова.

Уже известно о том, что в городе Старобельске запланировано открытие крупнейшего на временно оккупированной территории Луганской области казачьего кадетского корпуса на 400 мест. Такое решение было принято в конце марта в Луганске во время расширенного заседания по поддержке и развитию казачьего компонента в системе образования "ЛНР".

В то же время, страна-агрессор планирует открывать аналогичные кадетские корпуса в Северодонецке и Лисичанске.

Отмечается, что по состоянию на конец 2021 года, на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса, в которых учились более 1 200 детей, и два кадетских корпуса, в которых обучалось 417 детей.

По словам Денисовой, среди выпускников кадетских корпусов уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 года во время выполнения "боевых задач" оккупантов погиб Андрей Дегтяренко, выпускник Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова (г. Луганск), выпускник 2017 года.

"Пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, с временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах", – говорится в сообщении омбудсмена.

Ранее УНИАН уже писал, что Россия готовится привлечь к войне против Украины детей из "Юнармии". С начала года в ее ряды вступили 16,5 тысячи юношей и девушек.

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