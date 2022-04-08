Объявлены новые санкции ЕС против России / фото REUTERS

Евросоюз ввел санкции в отношении еще более чем 200 россиян, а также банков и ряда российских промышленных и транспортных компаний.

Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

В список в том числе попали: 

  • дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова; 
  • российские олигархи Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;
  • глава Сбербанка Герман Греф;
  • пропагандист Алексей Пиманов;
  • главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;
  • гендиректор ВГТРК Олег Добродеев; 
  • главред "Московского комсомольца" Павел Гусев;
  • представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евросоюз также заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", а также 14 российских промышленных и транспортных компаний.

Как сообщал УНИАН, ранее Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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