В санкционный список ЕС попали 200 россиян.

Евросоюз ввел санкции в отношении еще более чем 200 россиян, а также банков и ряда российских промышленных и транспортных компаний.

Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

В список в том числе попали:

дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова;

российские олигархи Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;

глава Сбербанка Герман Греф;

пропагандист Алексей Пиманов;

главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;

гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;

главред "Московского комсомольца" Павел Гусев;

представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евросоюз также заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", а также 14 российских промышленных и транспортных компаний.

Как сообщал УНИАН, ранее Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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