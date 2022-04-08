Объявлены новые санкции ЕС против России / фото REUTERS
Евросоюз ввел санкции в отношении еще более чем 200 россиян, а также банков и ряда российских промышленных и транспортных компаний.
Об этом сообщается на сайте Евросоюза.
В список в том числе попали:
- дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова;
- российские олигархи Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;
- глава Сбербанка Герман Греф;
- пропагандист Алексей Пиманов;
- главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;
- гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
- главред "Московского комсомольца" Павел Гусев;
- представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Евросоюз также заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", а также 14 российских промышленных и транспортных компаний.
Как сообщал УНИАН, ранее Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.