Оккупанты хотят детально проработать этот вопрос с партнерами.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что страна-оккупант намерена создать свой "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию "Российская газета".

"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он.

В РФ мечтают, что создание суда и его устав могут оформить соглашением между Россией и странами, входящими в организации, а также "Л/ДНР".

Бастрыкин добавил, что к "трибуналу" должны присоединиться "нейтральные" в Украине страны. В частности, Сирия, Иран и Боливия.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что якобы больше не обменивать украинских военнопленных. Украинцев хотят держать в изоляторах временного содержания.

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