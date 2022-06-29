Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что якобы больше не будут обменивать украинских военнопленных. Украинцев хотят держать в изоляторах временного содержания.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ
"Решили не отдавать их (украинских бойцов - ред.), согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", - сообщил Бастрыкин.
При этом он заявил, что якобы 2 тысячи украинских пленных прибыли "вчера".
Кроме того, он заявил, что украинских военных хотят заставить возместить "материальный ущерб из-за боевых действий" в городах Украины.
Как ранее сообщал УНИАН, в результате обмена между Украиной и Российской Федерацией 10 июня освободили пять украинцев. В частности, из плена освобожден председатель одной из территориальных общин Николаевской области.
Еще один обмен пленными состоялся в День Конституции Украины в Николаевской области. 15 оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского. При этом пятерых бойцов привезли на каретах скорой - у них травмы и они нуждаются в лечении.
В российском плену остаются бойцы "Азова", украинские волонтеры и гражданские украинцы. Точное число тех, кто оказался в плену у оккупантов и боевиков "ЛДНР" неизвестно.
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