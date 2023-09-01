При этом мэр заявил об отражении атаки неизвестного беспилотника.

Утром 1 сентября Москву атаковал неизвестный беспилотник. Хотя власти официально заявили о его сбитии, очевидцы сообщают о столбе густого дыма.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО якобы сбили неизвестный беспилотник на подлете в Москву - рядом с Люберцами.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний", - заявил Собянин.

Впрочем, очевидцы сообщают, что в Юго-Западном округе Москвы что-то горит. В небо поднялся столб густого дыма. Деталей нет.

Что предшествовало

Утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "ковер". По информации росСМИ, во Внуково задержаны 16 рейсов и 6 отменены, в Домодедово — отменены 14 рейсов и 19 задержаны.

Как известно, в последнее время атаки на российскую столицу участились. Несколько раз дроны попадали по зданиям Московского международного делового центра "Москва-Сити".

В Госдуме заявили, что удивляться этим атакам не нужно, объяснив их тем, что в "Москву-Сити" якобы легче попасть.

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