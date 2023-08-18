Россиян призвали "не удивляться" ничему.

Бывший заместитель министра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дроны атакуют "Москву-Сити" из-за того, что по ней "легче попасть".

Так генерал, которые ранее радовался смертельному удару РФ по Краматорску, ответил на вопрос журналистов MSK1.RU о том, почему беспилотник снова прилетел на территорию Московского международного делового центра "Москва-Сити".

"Специальная операция - не надо ничему удивляться. Понимаете, "Москва-Сити" - хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам", - заявил Картаполов.

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Атаки по "Москва-Сити": что известно

Напомним, 30 июля в Москве прозвучали взрывы, в сети появились снимки поврежденной башни IQ-Квартала "Москва-Сити", где находится три министерства.

Уже 1 июня атака повторилась. Вновь было зафиксировано попадание в ту же башню. В России в обоих случаях утверждали, что им удалось "подавить" часть беспилотников.

Этой ночью в РФ заявили, что в центре столицы упал дрон, повредив павильон комплекс для конференций "Экспоцентр". В мэрии Москвы утверждают, что БПЛА якобы уничтожили силы ПВО.

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