Личный охранник бандита уже на свободе.

Уже в феврале на свободу выйдет один из самых влиятельных российских "воров в законе" Захар Калашов ("Шакро Молодой"). Именно он одобрил вступление зэков в частную военную компанию "Вагнер".

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, суд распорядился скрывать то, что "Шакро молодой" выходит на свободу, а прокуратура решение о досрочном освобождении не обжаловала.

Именно "Шакро Молодой" приказал "смотрящим" в колониях одобрять вступление заключенных в ЧВК "Вагнер". После этого Калашова и его люди начали выходить на свободу досрочно. В январе на свободу вышел охранник "вора в законе" Алексей Максимов ("Бостон").

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Оккупанты вербуют зэков для войны против Украины

Этим процессом руководит главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Вербовка началась примерно прошлым летом. Тогда же появилось видео, снятое в одной из колоний, куда приезжал "повар Путина".

Зэков использовали для массированных штурмов украинских позиций в районе Соледара и восточной "крепости" Бахмута, которую наши защитники продолжают удерживать свыше полугода. С фронта неоднократно поступала информация, что завербованных осужденных превратили в "пушечное мясо". Они наступают по трупам мертвых сослуживцев.

В украинской разведке поиск желающих воевать в колониях объяснили отсутствием добровольцев в России.

Сообщения, что" вагнеровцы " начали вербовать женщин, появились в середине января. Как заявила журналистка и руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, первую партию из Краснодарского края набрали в конце декабря.

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