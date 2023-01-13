"Вагнеровцы" могут составлять около четверти всех российских сил в Украине.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин начал набирать в тюрьмах в свои отряды "пушечного мяса" женщин, рассказала в интервью LRT.lt журналистка и руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - поделилась она.

Также журналистка отметила, что их организация начала получать письма от женщин с просьбой посодействовать их отправке на войну еще с начала войны.

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Пригожин вербует зэков на войну в Украину

Еще летом в сети появилось видео в одной из тюрем России, как Евгений Пригожин лично призывал заключенных присоединиться к ЧВК "Вагнер", а взамен получить амнистию.

Впоследствие Пригожин начал открытую вербовку зэков в "вагнеровцы". Таких "военных" он отправляет в качестве "пушечного мяса" первыми разведовать позиции ВСУ – без поддержки тяжелой техники.

По оценкам экспертов, вагнеровцы, среди которых большинство – вчерашние заключенные, могут составлять около четверти всех российских сил в Украине.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ. По словам многих военных экспертов, мобилизация заключенных и переброска их на войну в Украину не изменит ситуации на поле боя.

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