У Путина отметили, что РФ не примет положений, которые связаны с различными "территориальными вопросами".

Кремль выдвигает условия для отклонения украинских и европейских проектов мирного плана после того, как ранее не согласился на ключевые пункты мирного плана США, который был очень выгодным для России. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

В частности советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия "очень четко" выразила свою позицию и РФ будет иметь "решительные возражения", если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

По его словам, РФ не примет положений, которые связаны с различными "территориальными вопросами", среди которых любые дискуссии о демилитаризованной "буферной" зоне на Донбассе.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не заинтересована в пересмотре европейской позиции по мирному соглашению.

В ISW напомнили, что 11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил семь пунктов мирного плана США, включая пункты оригинального плана по территориальным обменам на основе линии соприкосновения и предоставления гарантий безопасности для Украины.

Ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский раскрыл детали мирных переговоров. По его словам, раунды переговоров вырисовывают картину формата завершения войны.

"Будет ли этот раунд завершен уже успешными решениями, будет ли следующий раунд, я сейчас сказать не могу. Но и американские партнеры, и европейские партнеры, они все понимают, что необходимо какой-то формат мирного будущего соглашения готовить сейчас и согласовывать его со сторонами конфликта, со страной-агрессором Российской Федерацией прежде всего", - отметил политик.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная команда с США расширилась несколькими группами. Он добавил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр экономики Алексей Соболев также присоединились к переговорной команде Украины.

"Экономический сектор представляет министр экономики, а также премьер-министр Украины. Они присоединились к переговорной группе. И по безопасности также присоединилась составляющая - и представители разведок, и начальник Генштаба Андрей Гнатов", - подчеркнул Зеленский.

