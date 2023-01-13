В России началась уже третья волна вербовки заключенных для участия в войне против Украины.

Из первой тысячи заключенных, которых "Группа Вагнера" завербовала для участия в войне против Украины, домой вернулись только 20. Об этом заявила глава общественной организации "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью изданию "Настоящее время".

По ее словам, сейчас в России идет уже третья волна вербовки заключенных в "группу Вагнера". Первая волна шла в тюрьмах центральной России с 26 июня по 21 сентября, вторая – на Урале и Дальнем Востоке с 21 сентября по конец декабря. Сейчас началась третья, которая охватывает уже всю страну, включая Чечню.

"Естественно, для Пригожина еще и есть большое удобство в том, что из Чечни фактически выдачи нет. Там он может делать какие-то вещи, которые он не может делать в Рязанской области, в Смоленской области или где-то еще. Это фактически экстерриториальное образование. Поэтому вербовка началась в чеченских тюрьмах", – рассказала Романова.

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По данным правозащитницы, за все время в "группу Вагнера" удалось завербовать около 40 тысяч российских заключенных. Однако домой возвращаются единицы.

"Я думаю, что они не считают ни количество погибших – ничего. Считать, я думаю, там некому. Но давайте посмотрим на результаты первой вербовки. В самых первых числах июля было завербовано порядка тысячи человек из Ленинградской и Новгородской областей в зонах, а вернулось 20. Вот посмотрите, какая статистика", – заявила она.

Участие российских заключенных в войне против Украины

Российский олигарх Евгений Пригожин лично ездил по российским тюрьмам и вербовал заключенных в свою частную армию, известную как "группа Вагнера" или "ЧВК Вагнер". По оценкам экспертов, вагнеровцы, среди которых большинство – вчерашние заключенные, могут составлять около четверти всех российских сил в Украине.

На фронте "группа Вагнера" прославилась в первую очередь тем, что совершенно не жалеет своих солдат и отправляет их в самоубийственные атаки ради минимального продвижения вперед.

Погибших вагнеровцев развозят по России обычные дальнобойщики, после чего хоронят "без лишнего шума".

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